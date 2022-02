Una statua per Margherita Hack. È la prima in Italia dedicata a una scienziata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Firenze, 9 febbraio 2022 - In onore "dell'amica delle stelle " nel centenario della sua nascita. È la statua per Margherita Hack , che Milano dedica alla grande scienziata fiorentina. Si tratta ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Firenze, 9 febbraio 2022 - In onore "dell'amica delle stelle " nel centenario della sua nascita. È laper, che Milano dedica alla grandefiorentina. Si tratta ...

