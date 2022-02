Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 9 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale l’aula della camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale con 468 voti a favore o contrari e 6 astenuti l’articolo no Ferma valori primari di tutelare la casa in cui viviamo sancisce il diritto all’ambiente salubre l’articolo 41 ci dice che l’iniziativa privata economica resta libera ma non deve danneggiare non deve detrimento della salute e dell’ambiente la tutela dell’ambiente Dunque della biodiversità e degli ecosistemi entra in costituzione l’aula della camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso i due articoli della carta il 9 il 41 il testo alla seconda lettura alla camera è passato a Montecitorio con 468 voti a favore o contrari e 6 astenuti il Senato aveva approvatomaggioranza dei due terzi lo scorso ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 9 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale l’aula della camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale con 468 voti a favore o contrari e 6 astenuti l’articolo no Ferma valori primari di tutelare la casa in cui viviamo sancisce il diritto all’ambiente salubre l’articolo 41 ci dice che l’iniziativa privata economica resta libera ma non deve danneggiare non deve detrimento della salute e dell’ambiente la tutela dell’ambiente Dunque della biodiversità e degli ecosistemi entra in costituzione l’aula della camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso i due articoli della carta il 9 il 41 il testo alla seconda lettura alla camera è passato a Montecitorio con 468 voti a favore o contrari e 6 astenuti il Senato aveva approvatomaggioranza dei due terzi lo scorso ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - paolo_r_2012 : RT @ivanaspigo: Marocco, il bambino caduto nel pozzo è stato estratto vivo | Le ultime notizie in diretta - corgiallorosso : Nella notte degli ex #Dzeko meglio di #Mou. Inter in semifinale - corgiallorosso : #Mou eliminato: «Ma bella #Roma a parte i primi cinque minuti» - eSportsMag_it : Quando stai leggendo le ultime notizie su EsportsMag ma @PGEsportsIT annuncia la #SocialRumble. -