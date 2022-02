Traffico Roma del 09-02-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto coda per Traffico intenso sulla via Cassia all’altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni intenso il Traffico anche sulla via Tiburtina con coda all’altezza di Ponte Mammolo in direzione di Tivoli con me per un incidente sulla via Nomentana altezza incrocio con via Jacopone da Todi in direzione del centro un sinistro anche in via aquila reale del Traffico in prossimità dell’incrocio con via Pesaro proseguono i lavori di potatura in viale Parioli chiuso e fascia oraria 717 il tratto tra Piazza Santiago del Cile via Gualtiero Castellini interrotto lo ricordiamo il servizio della linea tram 19 nella tratta Valle Giulia Piazza Risorgimento per un guasto tecnico all’altezza di Piazzale della Marina ATV servizio bus navetta i programma lavori notturni sul ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto coda perintenso sulla via Cassia all’altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni intenso ilanche sulla via Tiburtina con coda all’altezza di Ponte Mammolo in direzione di Tivoli con me per un incidente sulla via Nomentana altezza incrocio con via Jacopone da Todi in direzione del centro un sinistro anche in via aquila reale delin prossimità dell’incrocio con via Pesaro proseguono i lavori di potatura in viale Parioli chiuso e fascia oraria 717 il tratto tra Piazza Santiago del Cile via Gualtiero Castellini interrotto lo ricordiamo il servizio della linea tram 19 nella tratta Valle Giulia Piazza Risorgimento per un guasto tecnico all’altezza di Piazzale della Marina ATV servizio bus navetta i programma lavori notturni sul ...

Advertising

fattoquotidiano : “Blocchiamo le strade contro il collasso del clima” Chi sono gli attivisti del movimento ambientalista @XrItaly che… - VAIstradeanas : 13:17 #SS1 Traffico da Torrimpietra A12 Roma-Civitavecchia a Fregene Nord.Velocità:11Km/h - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via di Cervara altezza ia Melibeo ?????? Code e rallentamenti per il #traffico di zona <-> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Damaso Cerquetti altezza Via Pasquale Revoltella ?????? Code e rallentamenti per il… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Giovanni Paisiello altezza Largo Nicola Spinelli ?????? Code e rallentamenti per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Riparte il Giro d'Italia della Csr, prima tappa Roma 11 febbraio ... Inter - Roma 2 - 0 e nerazzurri in semifinale 8 Febbraio 2022 L'Inter batte la Roma 2 - 0 nei ... interruzioni nelle comunicazioni, traffico aereo in tilt, animali e navigatori che perdono la bussola. ...

Roma - Corse clandestine, rafforzati i controlli Qui, già la scorsa settimana, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), con la collaborazione del personale del VII Gruppo Tuscolano ed agenti del Commissariato Romanina della Polizia ...

Traffico Roma del 09-02-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Camion perde carico sul GRA, disagi al traffico sulla Roma-Fiumicino ROMA (attualità) - ripercussioni sull'A91 Roma-Fiumicino ilmamilio.it Disagi sul grande raccordo anulare di Roma, questa mattina a causa di un camion che ha disperso in carreggiata i ...

Ita: O'Leary, 'niente crescita con Lufthansa, solo traffico a scali tedeschi' Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Come tutti quelli precedenti, il governo italiano invece continua a sprecare miliardi e finirà con il dare la vecchia Alitalia a Lufthansa : ma per Ryanair lo scenario di ...

... Inter -2 - 0 e nerazzurri in semifinale 8 Febbraio 2022 L'Inter batte la2 - 0 nei ... interruzioni nelle comunicazioni,aereo in tilt, animali e navigatori che perdono la bussola. ...Qui, già la scorsa settimana, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento), con la collaborazione del personale del VII Gruppo Tuscolano ed agenti del Commissariato Romanina della Polizia ...ROMA (attualità) - ripercussioni sull'A91 Roma-Fiumicino ilmamilio.it Disagi sul grande raccordo anulare di Roma, questa mattina a causa di un camion che ha disperso in carreggiata i ...Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Come tutti quelli precedenti, il governo italiano invece continua a sprecare miliardi e finirà con il dare la vecchia Alitalia a Lufthansa : ma per Ryanair lo scenario di ...