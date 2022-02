Tra i nemici di Ranucci c’è anche Renzi. Il leader di Italia Viva beccato in Autogrill da Report con lo 007 Mancini pregusta la sua vendetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la giornata di passione vissuta ieri in Commissione di Vigilanza Rai (leggi l’articolo), non sono tardate le reazioni di quanti non vedevano l’ora di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tra questi non poteva mancare di certo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, da tempo in rotta di collisione con Report e il suo conduttore, Sigfrido Ranucci, specie dopo il servizio in cui veniva documentato l’incontro con lo 007 Marco Mancini in un Autogrill (leggi l’articolo), che ha immediatamente colto la palla al balzo per esprimere “ solidarietà personale e istituzionale all’onorevole Ruggieri per le invereconde affermazioni di un conduttore del servizio pubblico. Mi auguro che la Rai prenda una posizione forte e immediata”. Una nota di poche righe a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la giornata di passione vissuta ieri in Commissione di Vigilanza Rai (leggi l’articolo), non sono tardate le reazioni di quanti non vedevano l’ora di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tra questi non poteva mancare di certo ildiMatteo, da tempo in rotta di collisione cone il suo conduttore, Sigfrido, specie dopo il servizio in cui veniva documentato l’incontro con lo 007 Marcoin un(leggi l’articolo), che ha immediatamente colto la palla al balzo per esprimere “ solidarietà personale e istituzionale all’onorevole Ruggieri per le invereconde affermazioni di un conduttore del servizio pubblico. Mi auguro che la Rai prenda una posizione forte e immediata”. Una nota di poche righe a ...

