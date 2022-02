Terremoto Reggio Emilia | scossa di magnitudo 4 0 a Bagnolo in Piano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unadi teremoto è stata avvertita stasera poco prima delle 20 alle porte di. Il sisma ha avuto unadi 4.0. L'epicentro è stato individuato nel comune diin, ad una profondità di 7 chilometri. Paure e tante telefonate, ma nessun danno Paura e tante telefonate alla protezione civile e alle forze dell'ordine: la gente è scesa in strada, ma al momento non ci sono state segnalazioni di danni. Laè stata avvertita nettamente a Modena, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto.

tra Modena e Reggio Emilia: le segnalazioni Ancora poche le informazioni raccolte finora ma sembra che il terremoto sia stato avvertito in maniera nitida in diverse province dell'Emilia ... La scossa è stata avvertita nettamente a Modena e Reggio Emilia, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto.