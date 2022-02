Stato di emergenza, come sarà revocato? Green pass, smart working e mascherine: gli effetti dal 31 marzo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo Stato di emergenza scadrà in Italia il 31 marzo. E a quel punto cosa cambierà in tema di Green pass, smart working e mascherine? Il governo in queste settimane ha già... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lodiscadrà in Italia il 31. E a quel punto cosa cambierà in tema di? Il governo in queste settimane ha già...

Advertising

borghi_claudio : Dopo settembre mi ero ripromesso di non presentare e sottoscrivere alcun emendamento ai decreti covid e limitarmi a… - Corriere : Le mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie dall’11 febbraio, mentre rimangono obbligatorie al chiuso fin… - borghi_claudio : @AnnaCatwomen76 No. Quello che decade con la fine dello stato di emergenza è il super. Così togliamo tutto. - stefanoparisio : RT @Gitro77: Con la schiforma (riforma schifosa) degli articoli 9 e 41, tramite l'aggiunta della tutela ambientale, il Governo ha di fatto… - marcomorini72 : RT @fdragoni: 'L'unico greenpass illimitato è quello abolito... Chi non si vaccina muore e fa morire...è stato un whatever It takes riuscit… -