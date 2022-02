Silvia Toffanin debutta a 'Striscia la Notizia' al fianco di Ezio Greggio

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - davidemaggio : ?????? Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia la Notizia ?????? - QuiMediaset_it : Debuttissimo a @Striscia: da lunedì 21 febbraio arriva una conduttrice d’eccezione: #SilviaToffanin. Al suo fianco… - whoiszoey7 : mediaset é una repubblica fondata su silvia toffanin e la rai su amadeus - infoitcultura : Perchè Silvia Toffanin prende il posto di Enzo Iacchetti a Striscia la Notizia? Ecco il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d'eccezione:. La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso ...sarà la nuova conduttrice del tg satirico di Canale 5 , Striscia la notizia, diretto da Antonio Ricci . La 42enne conduttrice tv e compagna del patron di Mediaset , Pier Silvio ...A fare il suo ingresso nel popolare programma Mediaset sarà Silvia Toffanin. La conduttrice è stata scelta da Antonio Ricci per sedere dietro il bancone accanto a Ezio Greggio. La compagna di Pier ...Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. La padrona di casa di Verissimo si presta al ...