Scontro Serie A – Figc | Vezzali | “Auspico a un confronto costruttivo”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Porrò ogni dovuta attenzione alla questione da Voi segnalata, sulla quale ho già sollecitato i miei uffici al necessario approfondimento.che venga avviato quanto prima untra le Vostre società e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in copia nella presente, per trovare insieme una sintesi che risolva la divergenza in atto, che coinvolge valori fondanti quali l’autonomia della Lega e la portata dei principi generali, e al quale offro sin d’ora la disponibilità di una mia attiva partecipazione”. Questa la lettera di risposta della sottosegretaria allo sport Valentinaai 20 club diA e alle loro richieste, inviata anche allae al Coni (leggi qui). Laquindi interviene nella crisi tra Lega di A e ...

Advertising

reichenbvch : @mywoIfstar amo sono le cascate dello scontro finale tra sherlock e moriarty e fanno riferimento alla 2x03 della serie - RaiSport : #Calcio Scontro Lega di A -Figc, #Vezzali: 'Evitate atti dirompenti,Cercate una sintesi della divergenza' Leggi la… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Criscito e Rovella pronti a guidare lo sprint salvezza??? Il capitano rossoblù ed il giovane centrocampista tornerann… - Grifoman1 : Genoa, Criscito e Rovella pronti a guidare lo sprint salvezza??? Il capitano rossoblù ed il giovane centrocampista… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Stasera su #RaiMovie, ore 23.10. Recuperando la dimensione del duello e dello scontro mitico, #RonHoward dirige con #Rush… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Serie

Il Faro Online

Italiasu Report, ecco i messaggi di fuoco tra Ranucci e il deputato Ruggieri Lisa Di ... "Non era un'interrogazione ma unadi minchiate. Neppure l'avete vista " risponde ancora Ranucci " ...... quando la polizia è arrivata nel residence a seguito di unadi segnalazioni per litigi e schiamazzi: in breve la situazione si è fatta esplosiva, degenerando inaperto, con i reparti ...Uno degli occupanti della vettura – un 67enne germanico – ha riportato ferite serie ed è stato elitrasportato all'ospedale Civico di Lugano.Dopo due sconfitte consecutive, tre punti di oro bianco, in ottica salvezza, per l'Este in terra veronese, nel recupero dell'ultima giornata di andata nel campionato di Serie D raggruppamento C. Con ...