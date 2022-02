Sci alpino, Pechino 2022: l’austriaco Vincent Kriechmayr si impone nella prova di discesa della combinata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani si assegneranno le medaglie nella combinata maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Oggi, intanto, si è tenuta la prova della discesa, che è stata vinta dall’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha concluso con il tempo di 1’42”01, precedendo il connazionale Marco Schwarz, secondo a 69 centesimi ma con un salto di porta. Una prova che ha visto moltissimi dei velocisti evitare di scendere in pista, tra questi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, l’austriaco Matthias Mayer, l’americano Ryan Cochran-Siegle, ed il nostro Christof Innerhofer, che sarà anche l’unico azzurro a prendere il via domani. Sci alpino, Duerr guida lo slalom olimpico. Shiffrin subito fuori, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani si assegneranno le medagliemaschile alle Olimpiadi di. Oggi, intanto, si è tenuta la, che è stata vinta dal, che ha concluso con il tempo di 1’42”01, precedendo il connazionale Marco Schwarz, secondo a 69 centesimi ma con un salto di porta. Unache ha visto moltissimi dei velocisti evitare di scendere in pista, tra questi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde,Matthias Mayer, l’americano Ryan Cochran-Siegle, ed il nostro Christof Innerhofer, che sarà anche l’unico azzurro a prendere il via domani. Sci, Duerr guida lo slalom olimpico. Shiffrin subito fuori, ...

