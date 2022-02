Roma: torna di moda un centrocampista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo football.london Granit Xhaka resta un obiettivo della Roma: in estate verrà fatto un nuovo tentativo per il centrocampista svizzero... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo football.london Granit Xhaka resta un obiettivo della: in estate verrà fatto un nuovo tentativo per ilsvizzero...

Advertising

SkySport : Mourinho torna a San Siro per Inter-Roma: l'omaggio dei tifosi nerazzurri. FOTO #SkySport #Mourinho #InterRoma… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Con Gualtieri, Roma torna al (peggiore) passato e ricomincia a indebitarsi: più 334 milioni per… - fattoquotidiano : Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già minist… - Daviderel4 : RT @Paolo__Ferrara: A Ostia si consumando in modo spregiudicato un delitto già visto. Abbiamo aperto l’opportunità di gestire un bene pubbl… - anto_sent_this : RT @Paolo__Ferrara: A Ostia si consumando in modo spregiudicato un delitto già visto. Abbiamo aperto l’opportunità di gestire un bene pubbl… -