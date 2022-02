Pranzo di compleanno a base di uova: Melissa Satta festeggia con le amiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando si ha la necessità di festeggiare con più persone il compleanno si fa magari come Melissa Satta, un bel Pranzo con le amiche e magari la sera un’altra festa o una cena a lume di candela. Melissa Satta ha compiuto 36 anni e ha voluto celebrare un giorno per lei così importante con tutte le sue amiche. Sui social la Satta e le presenti al Pranzo di compleanno hanno mostrato le immagini più belle. Tanta semplicità nello stare insieme, buon gusto ma nel menù anche tante uova. Un Pranzo di compleanno a base di uova, tante proteine e forse in questo modo la festeggiata ha accontentato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quando si ha la necessità dire con più persone ilsi fa magari come, un belcon lee magari la sera un’altra festa o una cena a lume di candela.ha compiuto 36 anni e ha voluto celebrare un giorno per lei così importante con tutte le sue. Sui social lae le presenti aldihanno mostrato le immagini più belle. Tanta semplicità nello stare insieme, buon gusto ma nel menù anche tante. Undidi, tante proteine e forse in questo modo lata ha accontentato ...

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo compleanno Melissa Satta festeggia i 36 anni insieme alle sue più care amiche: le foto del party tra donne Melissa Satta festeggia i 36 anni , compiuti il 7 febbraio, insieme alle sue più care amiche . La showgirl per il compleanno si regala un pranzo gourmet da Zelo , elegante ristorante all'interno del Four Season Hotel . Al lunch la tavolata è di sole donne: si gustano le portate, si brinda in allegria e al momento ...

Melissa Satta compie gli anni, guarda il party tra amiche a Milano Tanti auguri di buon compleanno, che sia un nuovo anno pieno di realizzazioni e felicità, perché lo ... Il pranzo con le amiche, il dolce di Maddox, la torta negli studi televisivi, le foto, la pioggia ...

