Napoli-Inter, in tre per una maglia a centrocampo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Napoli-Inter di sabato pomeriggio dirà moltissimo delle speranze Scudetto rimaste agli uomini di Spalletti. Una vittoria, infatti, proietterebbe gli azzurri in testa alla classifica (seppur con una gara in più rispetto ai rivali). A tal proposito, fondamentali saranno i rientri di Koulibaly e Anguissa, per un Napoli sostanzialmente al completo (escludendo l’infortunio di Lozano). FOTO: Getty – Anguissa Napoli Nel periodo d’assenza dei due africani, però, il Napoli non ha sofferto la loro mancanza, o almeno non quanto si immaginava. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, dunque, sabato Anguissa potrebbe partire dalla panchina. Difficile, infatti, pensare che Spalletti possa rinunciare a Zielinski o Fabian Ruiz, ragion per cui rimane una sola maglia per tre candidati: il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022)di sabato pomeriggio dirà moltissimo delle speranze Scudetto rimaste agli uomini di Spalletti. Una vittoria, infatti, proietterebbe gli azzurri in testa alla classifica (seppur con una gara in più rispetto ai rivali). A tal proposito, fondamentali saranno i rientri di Koulibaly e Anguissa, per unsostanzialmente al completo (escludendo l’infortunio di Lozano). FOTO: Getty – AnguissaNel periodo d’assenza dei due africani, però, ilnon ha sofferto la loro mancanza, o almeno non quanto si immaginava. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, dunque, sabato Anguissa potrebbe partire dalla panchina. Difficile, infatti, pensare che Spalletti possa rinunciare a Zielinski o Fabian Ruiz, ragion per cui rimane una solaper tre candidati: il ...

Advertising

sportface2016 : +++Plusvalenze, Gdf acquisisce documenti dalla Covisoc: 62 operazioni sospette che riguardano giovani giocatori di… - marcoconterio : ?? La Guardia di Finanza negli uffici Covisoc nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze dell #Inter. Acquisita r… - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - infoitsport : Inter, scatta la missione Napoli. In tre per sostituire Bastoni - rimaneilmilan : RT @FredenSander: Ultime 10 partite: #Inter 4 gol subiti #Juventus 5 gol subiti #Napoli 6 gol subiti #Milan 7 gol subiti #Torino 9 gol subi… -