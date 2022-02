Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri rilancia due giocatori! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Milan ospita questa sera, nella cornice di San Siro, la Lazio, nel match valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. I rossoneri dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, non al meglio a causa del problema al tendine che lo tormenta da tempo. I ristabiliti Rebic e Tomori, invece, si accomoderanno solo in panchina. Nei biancocelesti l’assenza di Acerbi peserà sull’assetto difensivo della squadra di Sarri. Il tecnico toscano rilancia dal 1? Reina e Felipe Anderson, ultimamente spariti dai radar. Le due squadre, che vivono momenti differenti del proprio cammino, scendono in campo con i seguenti uomini: Milan (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Lazio (4-3-3) Reina; Hysaj, Luiz ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilospita questa sera, nella cornice di San Siro, la, nel match valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. I rossoneri dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, non al meglio a causa del problema al tendine che lo tormenta da tempo. I ristabiliti Rebic e Tomori, invece, si accomoderanno solo in panchina. Nei biancocelesti l’assenza di Acerbi peserà sull’assetto difensivo della squadra di. Il tecnico toscanodal 1? Reina e Felipe Anderson, ultimamente spariti dai radar. Le due squadre, che vivono momenti differenti del proprio cammino, scendono in campo con i seguenti uomini:(4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.(4-3-3) Reina; Hysaj, Luiz ...

