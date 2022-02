mezzo pesante incendiato in autostrada. Uscita obbligatoria Redipuglia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Uscita obbligatoria al casello di Redipuglia e rientro alla stessa stazione per chi percorre l’autostrada A4 ed è diretto verso Trieste. La deviazione è dovuta a un mezzo pesante che ha preso fuoco questa mattina, mercoledì 9 febbraio, poco dopo le 5,00, nel tratto autostradale in cui c’è l’Uscita e l’ingresso al casello di Redipuglia. Il rogo si è sviluppato nella motrice carica di carta, mentre non ha riguardato il rimorchio nel quale c’era il pellet. Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e del personale di Autovie Venete per rimuovere il materiale dalla carreggiata. Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)al casello die rientro alla stessa stazione per chi percorre l’A4 ed è diretto verso Trieste. La deviazione è dovuta a unche ha preso fuoco questa mattina, mercoledì 9 febbraio, poco dopo le 5,00, nel trattole in cui c’è l’e l’ingresso al casello di. Il rogo si è sviluppato nella motrice carica di carta, mentre non ha riguardato il rimorchio nel quale c’era il pellet. Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e del personale di Autovie Venete per rimuovere il materiale dalla carreggiata.

