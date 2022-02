Meghan Markle batte tutte le altre Principesse: in che cosa? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’acconciatura più stravagante di tutti i tempi tra i membri della Famiglia Reale è quella di Meghan Markle. L’hairstyle piuttosto disordinato che la Duchessa del Sussex ha voluto sfoggiare in occasione del suo matrimonio con il principe Harry nel maggio 2018 si troverebbe al primo posto tra le acconciature più popolari (e più discusse) della Royal Family. Ma in base a cosa la Markle ha ottenuto questo primato? Andiamo a vederlo assieme. Dopo il matrimonio, seguitissimo su tutte le piattaforme, in molti erano desiderosi di replicare l’acconciatura di Meghan: stando ai dati di Google, infatti, le ricerche relative alle acconciature reali sono schizzate oltre il 244% sopra la media. LEGGI ANCHE => “Senza classe”: nuovo scivolone di Harry e Meghan. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’acconciatura più stravagante di tutti i tempi tra i membri della Famiglia Reale è quella di. L’hairstyle piuttosto disordinato che la Duchessa del Sussex ha voluto sfoggiare in occasione del suo matrimonio con il principe Harry nel maggio 2018 si troverebbe al primo posto tra le acconciature più popolari (e più discusse) della Royal Family. Ma in base alaha ottenuto questo primato? Andiamo a vederlo assieme. Dopo il matrimonio, seguitissimo sule piattaforme, in molti erano desiderosi di replicare l’acconciatura di: stando ai dati di Google, infatti, le ricerche relative alle acconciature reali sono schizzate oltre il 244% sopra la media. LEGGI ANCHE => “Senza classe”: nuovo scivolone di Harry e. ...

