La teoria del complotto che uccide i musulmani indiani (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo i gruppi nazionalisti dell’India, i musulmani seducono e sposano le donne indù solo per convertirle all’islam. Sarebbe il “jihad dell’amore”. Si tratta di affermazioni infondate, ma con conseguenze reali. Il video del Guardian. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo i gruppi nazionalisti dell’India, iseducono e sposano le donne indù solo per convertirle all’islam. Sarebbe il “jihad dell’amore”. Si tratta di affermazioni infondate, ma con conseguenze reali. Il video del Guardian. Leggi

