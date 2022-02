Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Jade Cargill: 'Sto lavorando sul mio lottato insieme a Bryan Danielson' - - TheMarkCentral : @Jade_Cargill Carti - jordananimate : @Jade_Cargill Vampirella ?? - TSOWrestling : Il racconto della Campionessa #TBS #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Jade Cargill: 'La mia mente è fissata sui miglioramenti e Serena Deeb' - -

Ultime Notizie dalla rete : Jade Cargill

Ma non è tutto, perchè nel corso della puntataha sconfitto Ruby Soho, diventando la prima TBS Champion nella storia della Compagnia . Ottime notizie anche sul fronte degli ascolti: la ...Jade Cargill has been booked as an unstoppable force in AEW as she has run roughshod over the women’s division. Cargill continues to impress ...An unnamed free agent will make his debut on Wednesday’s edition of ‘Dynamite,’ adding to the air of unpredictability that makes the show a success. Tony Khan created a world of speculation last week ...