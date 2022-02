Il liberale Koenig ci dice la parola-chiave per la Francia | semplificare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Parigi. Nel 2016, la responsabile del casting di “Jackie”, il biopic su Jacqueline Kennedy diretto da Pablo Larraín, gli chiese se per qualche settimana poteva sospendere la sua attività di pensatore e difensore del liberalismo a Parigi per venire a Washington a interpretare Ted Kennedy, vista la somiglianza impressionante con il fratello minore di Jfk. Non ci pensò due volte. E si ritrovò nel camerino con Natalie Portman, Jackie, vivendo per qualche giorno un piccolo sogno hollywoodiano. Ma oggi Gaspard, scrittore e filosofofrancese, ha altro per la testa. “Ho deciso di candidarmi all’Eliseo perché sono insoddisfatto dell’offerta politica attuale e perché non esiste una vera forza centrista radicale e”,al Foglio, 39 anni, che nel 2017 votò Emmanuel Macron e ora è ...