Grande Fratello Vip, Delia Duran choc in diretta Tv: "Hai sentito quanto puzza?" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip si è creata una rivalità tra Delia e Jessica per colpa di Barù. Entrambe le vippone, infatti, hanno mostrato un interesse per il concorrente del reality, che ancora non si è sbilanciato nei confronti di nessuna delle due! Sia Delia che Jessica, però, non sembrano intenzionate a mollare! In particolare, dopo la fine della puntata di ieri sera, Delia ha attaccato duramente Jessica, criticando l'atteggiamento della principessa. Non solo, Delia ha anche lanciato una pesante accusa contro Jessica, che riguarda la sua igiene personale. Ma cosa ha detto la modella venezualana? Scopriamolo insieme. GF Vip: Jessica non si lava? Delia Duran è tornata a parlare del battibecco avuto con Jessica, dopo che la principessa ...

