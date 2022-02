GF Vip, il colpo di scena di Alex Belli: spunta un retroscena che riguarda Soleil e Gianluca (FOTO) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come al solito, quando si parla di GF Vip, non si può fare a meno di parlare anche di Alex Belli e, in particolar modo, a generare molto sgomento è questo fantomatico colpo di scena a cui dovrà dare luogo. L’ex concorrente, infatti, ha annunciato di avere in canna un colpo molto interessate da mettere L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come al solito, quando si parla di GF Vip, non si può fare a meno di parlare anche die, in particolar modo, a generare molto sgomento è questo fantomaticodia cui dovrà dare luogo. L’ex concorrente, infatti, ha annunciato di avere in canna unmolto interessate da mettere L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

__Stand_by : SOLO JESS VIP NEGLI AEREI. SI ASPETTA IL COLPO DI SCENA DA FUORI? BENE. NOI NON LO CAGHIAMO PIÙ MANCO DI STRISC… - CronacaSocial : ?? GF Vip, Alex Belli rivela: 'Delia ho un colpo di scena per te. Preparati' ?????????? - ilgiornale : Alla fine dell'ultima puntata del reality Signorini ha proposto all'attore di tornare in Casa per due settimane e u… - infoitcultura : Barù e Jessica Selassié, confronto senza peli sulla lingua: colpo di scena al GF Vip - CaffeFou : Colpo di scena al Gf Vip, Alex Belli rientra nella Casa: 'Scegli tra Delia e Soleil' #GFvip #delia #soleilstasi… -