Frattaminore | boato nella notte | un’altra bomba esplode in città E’ guerra tra i clan

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un ordigno esploso ogni due giorni. L’escalation di bombe sembra non volersi fermare a, in provincia di Napoli, ormai divenuto terreno di scontro tra duerivali che si contendono l’egemonia dellainL’ultimo episodio risale a stacarta è esplosa in piazza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

bizcommunityit : Ennesimo boato nel cuore della notte: l'ombra del racket spaventa i residenti - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Ennesimo boato nel cuore della notte: l'ombra del racket spaventa i residenti - NapoliToday : #Cronaca Ennesimo boato nel cuore della notte: l'ombra del racket spaventa i residenti -

Ultime Notizie dalla rete : Frattaminore boato

iniziata la faida delle bombe. Il terreno dello scontro è la cittadina didove, in due giorni, sono esplosi due ordigni e un'auto è stata crivellata di ...parlava di un forte. ......sentito un forte. Il congegno è stato collocato nei pressi di un edificio e la potente deflagrazione ha danneggiato un cancello in ferro. Già ieri mattina era scattato l'allarme a...Era la notte del 16 gennaio, verso le 4, quando un boato ha svegliato i residenti in via Giuseppe Di Vittorio Una bomba è esplosa sabato scorso, verso le… Leggi ...hanno sentito un forte boato. Il congegno è stato collocato nei pressi di un edificio e la potente deflagrazione ha danneggiato un cancello in ferro. Già ieri mattina era scattato l’allarme a ...