Fondazione Open, chiesto rinvio a giudizio per Renzi, Boschi e Lotti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Inchiesta sulla Fondazione Open, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società: tra di essi figurano il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, la deputata di Iv Maria Elena Boschi e il deputato del Pd Luca Lotti. L'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari si terrà il 4 aprile. Renzi è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti assieme all'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open, agli imprenditori Marco Carrai e Patrizio Donnini, a Boschi e Lotti. Due gli episodi di corruzione per l'esercizio della funzione che vengono contestati entrambi a ...

