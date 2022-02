Fisica, il premio internazionale Wolf assegnato per la prima volta dopo 44 anni ad una donna: è la scienziata francese Anne L’Huillier (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È Anne L’Huillier, professoressa di Fisica atomica di origini francesi, la prima donna in 44 anni a vincere il premio Wolf per la Fisica. Il premio era stato assegnato alla scienziata cinese Wu Jianxiong nel 1978, anno di nascita del riconoscimento internazionale nato nel 1978. Ad annunciare la vittoria della scienziata è stata l’Accademia nazionale dei Lincei, di cui Anne L’Huillier è socia straniera. Dal 1978 in avanti il premio è andato a 64 uomini: nel 2021 era stato assegnato al Nobel Giorgio Parisi, ma a vincerlo sono stati altri illustri studiosi come Riccardo Giacconi, Bruno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È, professoressa diatomica di origini francesi, lain 44a vincere ilper la. Ilera statoallacinese Wu Jianxiong nel 1978, anno di nascita del riconoscimentonato nel 1978. Ad annunciare la vittoria dellaè stata l’Accademia nazionale dei Lincei, di cuiè socia straniera. Dal 1978 in avanti ilè andato a 64 uomini: nel 2021 era statoal Nobel Giorgio Parisi, ma a vincerlo sono stati altri illustri studiosi come Riccardo Giacconi, Bruno ...

