Federica Panicucci scambiata per Barbara D’Urso a Mattino 5 | la reazione della conduttrice

Durante una delle ultime dirette di Mattino 5, la conduttrice del programma, Federica Panicucci, è stata scambiata per la collega Barbara D'Urso. Il piccolo incidente è accaduto mentre uno dei corrispondenti esterni era in collegamento e stava intervistando un uomo. Vediamo come ha reagito la donna al piccolo errore, senza dubbio commesso in buona fede. Federica Panicucci corregge l'intervistato che la scambia per Barbara D'Urso Probabilmente essere scambiati per un'altra collega, soprattutto quando si è in televisione e la visibilità è importante, può creare un certo nervosismo. Eppure Federica Panicucci, in queste ore, sembra aver preso il piccolo incidente ...

