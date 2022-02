Elisabetta Gregoraci festa di compleanno di lusso a Montecarlo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Elisabetta Gregoraci compie gli anni e un’ ammiratore segreto compra un’intera pagina del “Corriere della Sera” per gli auguri alla showgirl. Ma l’autore del romantico gesto rimane anonimo. E’ giallo sugli auguri di compleanno per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha spento 42 candeline e un misterioso ammiratore ha comprato una pagina del “Corriere della sera” Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 9 febbraio 2022)compie gli anni e un’ ammiratore segreto compra un’intera pagina del “Corriere della Sera” per gli auguri alla showgirl. Ma l’autore del romantico gesto rimane anonimo. E’ giallo sugli auguri diper. La showgirl ha spento 42 candeline e un misterioso ammiratore ha comprato una pagina del “Corriere della sera”

Advertising

FulvioPaglia : Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. - VanityFairIt : L'ex signora Briatore compie 42 anni e festeggia con una cena placée in un elegante ristorante di Monte Carlo. Ma è… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci compie gli anni e Selvaggia Lucarelli dice di Briatore che non … - #Elisabetta #Gregoraci… - MediasetTgcom24 : Elisabetta Gregoraci spegne 42 candeline, festa di lusso a Montecarlo #montecarlo #elisabettagregoraci… - giampieffe : Elisabetta Gregoraci ieri quando ha ricevuto gli auguri da tutti i cittadini europei ???? -