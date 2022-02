E’ morta Sara Lemlem: sarebbe suo il cadavere ritrovato a Vigevano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è una svolta a due mesi dalla sua scomparsa. La storia di Sara era stata raccontata al grande pubblico dalla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto. Il compagno della donna, che è scomparsa da Vigevano il 4 dicembre, ha lanciato infatti diversi appelli. Come spesso succede, l’uomo è finito nel mirino di chi ha iniziato a credere che potesse esser stato lui a fare qualcosa di male alla sua compagna. Ma in questo caso, non si è mai indagato per omicidio o per qualcosa del genere. Si è pensato che la donna si fosse allontanata volontariamente. Poche ore fa però una notizia che potrebbe riaprire questa storia, con una luce diversa. E’ stato infatti trovato il cadavere di Sara Lemlem. La donna sarebbe morta da tempo. Il cadavere della 40enne di nazionalità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è una svolta a due mesi dalla sua scomparsa. La storia diera stata raccontata al grande pubblico dalla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto. Il compagno della donna, che è scomparsa dail 4 dicembre, ha lanciato infatti diversi appelli. Come spesso succede, l’uomo è finito nel mirino di chi ha iniziato a credere che potesse esser stato lui a fare qualcosa di male alla sua compagna. Ma in questo caso, non si è mai indagato per omicidio o per qualcosa del genere. Si è pensato che la donna si fosse allontanata volontariamente. Poche ore fa però una notizia che potrebbe riaprire questa storia, con una luce diversa. E’ stato infatti trovato ildi. La donnada tempo. Ildella 40enne di nazionalità ...

