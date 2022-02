"Dolore e tristezza, una morte disperata". Mauro Corona sfiora le lacrime: il più drammatico dei racconti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si parla dello straziante caso di Como a CartaBianca. Nella puntata di martedì 8 febbraio su Rai 3, Mauro Corona ricorda quanto accaduto in questi giorni: una signora, Marinella Beretta, è stata trovata morta in casa da due anni. Un episodio che scuote l'alpinista, che - ospite di Bianca Berlinguer - si lascia andare a un lungo sfogo: "L'anziana trovata morta in casa dopo due anni? La malinconia di un Dolore e di una tristezza perché nemmeno più la morte ha la dignità di essere accompagnata e accudita. Una morte in solitudine, disperata e silenziosa". Lo scorso venerdì, infatti, la polizia ha rinvenuto il cadavere mummificato della donna. La signora sarebbe morta nel lontano 2019, ossia da quando le bollette si sono accumulate e i vicini di casa non hanno più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si parla dello straziante caso di Como a CartaBianca. Nella puntata di martedì 8 febbraio su Rai 3,ricorda quanto accaduto in questi giorni: una signora, Marinella Beretta, è stata trovata morta in casa da due anni. Un episodio che scuote l'alpinista, che - ospite di Bianca Berlinguer - si lascia andare a un lungo sfogo: "L'anziana trovata morta in casa dopo due anni? La malinconia di une di unaperché nemmeno più laha la dignità di essere accompagnata e accudita. Unain solitudine,e silenziosa". Lo scorso venerdì, infatti, la polizia ha rinvenuto il cadavere mummificato della donna. La signora sarebbe morta nel lontano 2019, ossia da quando le bollette si sono accumulate e i vicini di casa non hanno più ...

