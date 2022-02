Digitale terrestre, chi ha quest’antenna non vedrà tutti i canali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con il nuovo Digitale terrestre anche gli apparecchi di conduzione della frequenza devono essere adeguati, altrimenti non si possono vedere i canali Il passaggio al nuovo Digitale terrestre nella teoria verrà finalizzato nel gennaio del 2023, ma nella prassi molti canali, soprattutto in alcune regioni, sono già passati definitivamente al nuovo standard TV. Questo è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con il nuovoanche gli apparecchi di conduzione della frequenza devono essere adeguati, altrimenti non si possono vedere iIl passaggio al nuovonella teoria verrà finalizzato nel gennaio del 2023, ma nella prassi molti, soprattutto in alcune regioni, sono già passati definitivamente al nuovo standard TV. Questo è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GiuliaSalemi93 : On air dalle 9.00 alle 12.00 su @radiokisskiss .. per commentare insieme #IlFestivalDelFestival???? Digitale terres… - radiokemonia : Stai ascoltando: Luther Vandross-Dance With My Father (Radio Version) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Pretenders-I'll Stand By You La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Heart-These Dreams (2000 Digital Remaster) La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Genesis-Ripples La musica anni 80 solo su -