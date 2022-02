Dallas: buona la prima per Seppi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel nuovo ATP 250 che in calendario prende il posto di quello di New York - live su SuperTennis - l’altoatesino ha battuto in rimonta il tedesco Altmaier. Gli statunitensi Fritz, Opelka e Isner guidano il seeding Leggi su federtennis (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel nuovo ATP 250 che in calendario prende il posto di quello di New York - live su SuperTennis - l’altoatesino ha battuto in rimonta il tedesco Altmaier. Gli statunitensi Fritz, Opelka e Isner guidano il seeding

Ultime Notizie dalla rete : Dallas buona Atp Dallas 2022: buona la prima per Seppi, battuto in rimonta Altmaier Esordio vincente per Andreas Seppi nell' Atp 250 di Dallas 2022 . Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 4 . Ottima prova di Andreas, che nonostante abbia perso il primo parziale non si è ...

Thom Yorke e Jonny Greenwood: essere gli Smile per non dimenticare i Radiohead ...per il progett o Atoms For Peace e cantato per la prima volta nel corso di un concerto a Dallas all'... Forse questi sono brani che i Radiohead di oggi non comporrebbero, o chissà, potrebbe essere buona ...

Nba, Doncic trascina i Mavs nonostante i falli: Atlanta e Gallo al tappeto Dallas ha mostrato ancora una volta di avere un buon potenziale: se Doncic continuerà a crescere e dal mercato arriveranno quei punti dalla panchina persi con l’infortunio di Tim Hardaway Jr (Goran ...

