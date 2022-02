Crisi Lega-Figc, interviene la Sottosegretaria Vezzali: "Niente atti dirompenti" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Il Governo, dopo aver preso atto della situazione della Lega Nord, interviene per salvare il partito. La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ha dichiarato: "Niente atti dirompenti".?… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Il Governo, dopo aver preso atto della situazione dellaNord,per salvare il partito. Laalla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ha dichiarato: "".?… amministratore

Advertising

matteosalvinimi : Crisi energetica, dopo richieste e proposte della Lega, il governo lavora a un decreto urgente da almeno 5 miliardi… - guerini_lorenzo : Come annunciato nella mia visita in #Libano la vigilia di Natale oggi consegniamo primi mezzi a #ForzeArmate libane… - Gazzetta_it : Crisi Lega-Figc, #Vezzali ai club: 'Trovate un accordo' - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Pressing di Matteo Salvini per misure immediate a favore delle aziende in crisi. L’esecutivo non ci sente e rimanda alla p… - rocifa1163 : RT @egidio_gialdini: Il Capogruppo PD, Roberto CIFARELLI, sulla crisi aperta dalla LEGA in Regione BASILICATA: 'E con il passaggio di VIZZI… -