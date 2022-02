Covid oggi Emilia, 7.463 contagi e 30 morti: bollettino 9 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.463 contagi i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio. Registrati inoltre altri 30 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.124.393 casi di positività. 41.876 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 15.366 molecolari e 26.510 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,8%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.930.789 dosi; sul totale sono 3.727.877 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,8%. Le terze dosi fatte sono 2.514.001. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.463i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 9. Registrati inoltre altri 30. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.124.393 casi di positività. 41.876 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 15.366 molecolari e 26.510 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,8%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.930.789 dosi; sul totale sono 3.727.877 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,8%. Le terze dosi fatte sono 2.514.001. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive ...

