Covid Corea Sud oggi, nuovo record contagi: sfiorati 50mila contagi in 24 ore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus la Corea del Sud conferma quasi 50.000 nuovi contagi Covid accertati nell’arco di 24 ore, nel mezzo di una nuova ondata di contagi attribuita alla diffusione della variante Omicron. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca) e riportati dall’agenzia Yonhap, nelle ultime 24 ore sono stati 49.567 i nuovi casi di coronavirus confermati (49.402 quelli ‘locali’) e si sono registrati altri 21 decessi. I pazienti Covid in condizioni gravi sono 285, 17 in più rispetto all’ultimo bollettino. Risale solo a domenica scorsa il precedente picco (38.689 contagi). Dall’inizio della pandemia la Corea del Sud ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus ladel Sud conferma quasi 50.000 nuoviaccertati nell’arco di 24 ore, nel mezzo di una nuova ondata diattribuita alla diffusione della variante Omicron. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca) e riportati dall’agenzia Yonhap, nelle ultime 24 ore sono stati 49.567 i nuovi casi di coronavirus confermati (49.402 quelli ‘locali’) e si sono registrati altri 21 decessi. I pazientiin condizioni gravi sono 285, 17 in più rispetto all’ultimo bollettino. Risale solo a domenica scorsa il precedente picco (38.689). Dall’inizio della pandemia ladel Sud ha ...

