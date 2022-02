Capelli cortissimi e viso birichino, la bambina in questa foto è diventata una conduttrice di successo: riuscite a indovinare chi è? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Resterete di stucco nello scoprire chi è la tenerissima bambina nella foto: oggi ha raggiunto un grande successo come conduttrice tv e radio. Fa sempre un certo effetto scoprire com’erano da piccoli i volti noti della tv, del cinema o della radio più seguiti del momento e lei è certamente uno di questi. Leggi anche—–>>>Guardate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Resterete di stucco nello scoprire chi è la tenerissimanella: oggi ha raggiunto un grandecometv e radio. Fa sempre un certo effetto scoprire com’erano da piccoli i volti noti della tv, del cinema o della radio più seguiti del momento e lei è certamente uno di questi. Leggi anche—–>>>Guardate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_Barbara_04 : A volte penso di tagliarmi i capelli. Corti, non cortissimi. Poi arriva una giornata di pioggia o carica di umidi… - cavallo_susie : Finalmente una gran figa con i capelli cortissimi in una pubblicità. 'Spell on you' by #Vuitton. - robertaselli77 : @Emanuel23137303 @OrianaVilla9 @DiTopazio Ci sono foto di Massimo con i capelli cortissimi o in altre più lunghi e… - xxdefencelessxx : @ICARVSMATH si chiama avere i capelli ricci. io li amo lunghi e puntualmente quando vado a tagliarli diventavano co… - heybaetae : io godo tantissimo a guardare video di ragazze che si tagliano i capelli il problema è che poi mi viene voglia di t… -