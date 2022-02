Calcio | Inter a lavoro per i rinnovi | incontro con gli agenti di Handanovic e Perisic

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Archiviata la sessione invernale delmercato, in casaproseguono i discorsi relativi aidi contratto. Secondo quanto riporta Sky Sport nei giorni scorsi il club nerazzurro ha incontrato glidi Ivane Samir, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno 2022, per intavolare il discorso rinnovo. L'si è confrontata con gli entourage di entrambi i giocatori, con i quali ha fatto il punto della situazione. Tutto rimandato ai prossimi giorni, però, con l'impegno preso da entrambe le parti di riaggiornarsi in seguito. Per quanto riguarda il portiere sloveno la volontà dell'è quella di trattenerlo. Nella scorsa sessione dimercato è stato ...

Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - SkySport ? ???? 'Ci sarai col Liverpool? Si, speriamo dai!' ? Alessandro Bastoni rassicura i tifosi ? Dopo l'infortunio alla cav… - Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Tra una settimana ci sarà l'esordio dell' Italia femminile di calcio nell' Algarve Cup 2022 . Il prestigioso torneo ad inviti inizierà nella giornata di mercoledì ... Francesca Durante (Inter), Laura ...'Ha in Antonio Conte un estimatore e ai tempi dell'Inter aveva detto a Beppe Marotta di non guardare in faccia nessuno per prenderlo', ha spiegato ancora a TopMomblano. Per l'ivoriano, in ...(Sport Fanpage) Conte, Tottenham, Eriksen. L'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte, ora al Tottenham, non ha negato l'apprezzamento nei suoi confronti e la felicità per il suo ritorno in campo.