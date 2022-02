Bancarotta fraudolenta: maxi sequestro beni a Vittoria (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa, hanno proceduto nei giorni scorsi al sequestro di beni e risorse economiche per un valore pari a circa 1.500.000 euro nei confronti di 4 soggetti e 2 società operanti nel settore del recupero e trasformazione di materiali plastici. Le indagini svolte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria hanno portato alla luce un articolato sistema di operazioni commerciali, ritenute dagli investigatori di natura fraudolenta in quanto finalizzate ad ottenere indebiti risparmi di imposta a scapito di una società poi fatta fallire. Più in dettaglio, i due principali indagati, appartenenti al medesimo nucleo familiare e già noti per essere stati colpiti recentemente da provvedimenti di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa, hanno proceduto nei giorni scorsi aldie risorse economiche per un valore pari a circa 1.500.000 euro nei confronti di 4 soggetti e 2 società operanti nel settore del recupero e trasformazione di materiali plastici. Le indagini svolte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza dihanno portato alla luce un articolato sistema di operazioni commerciali, ritenute dagli investigatori di naturain quanto finalizzate ad ottenere indebiti risparmi di imposta a scapito di una società poi fatta fallire. Più in dettaglio, i due principali indagati, appartenenti al medesimo nucleo familiare e già noti per essere stati colpiti recentemente da provvedimenti di ...

