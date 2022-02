Aumenti in bolletta, Draghi: "Intervento di ampia portata nei prossimi giorni" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il governo mette mano al portafoglio per contrastare il caro bollette . E' lo stesso Mario Draghi , in visita a Genova, ad annunciare "un Intervento di ampia portata nei prossimi giorni". I ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il governo mette mano al portafoglio per contrastare il caro bollette . E' lo stesso Mario, in visita a Genova, ad annunciare "undinei". I ...

Advertising

tixxxtweety : È arrivata la bolletta della luce con gli aumenti. AFDC (perché per esteso sarei troppo volgare) - Agostino6305 : Sto guardando su rai3 agorà e stanno discutendo degli aumenti sulle bollette luce e gas e mi chiedo, loro no però p… - UGnucco : Ecco come ha fatto la Francia a limitare gli aumenti in bolletta al 4%. Peccato che lo puoi fare solo se non acquis… - verixOne : @Biancanevermind Ci sono stati aumenti su quest’ultima bolletta ed è quella che ha sommato i mesi più freddi. Dovre… - SimoneMoroni96 : RT @andreabonazzabz: Altro che aumenti in bolletta di luce e gas... La soluzione ve la diciamo da mesi: #ItaliaPotenzaNucleare #CasaPound… -