Atp Buenos Aires 2022, Del Potro torna in campo e si arrende a Delbonis in due set: vicino il ritiro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo due anni e mezzo dall’ultima partita ufficiale, Juan Martin Del Potro è tornato in campo. L’argentino, ex numero 5 al mondo, è stato sconfitto in due set (6-1 6-3) dal connazionale Federico Delbonis nel primo turno dell’Atp di Buenos Aires 2022. Del Potro parte bene conquistando il break in apertura di primo set, ma perde tutti e sei i game successivi perdendo tre volte il turno di battuta. Nel secondo parziale sono stati decisivi i due break finali conquistati da Delbonis. Ancora è incerta la partecipazione del 33enne all’Atp di Rio De Janeiro, ma le sue lacrime a fine partita fanno pensare ad un ritiro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo due anni e mezzo dall’ultima partita ufficiale, Juan Martin Delto in. L’argentino, ex numero 5 al mondo, è stato sconfitto in due set (6-1 6-3) dal connazionale Federiconel primo turno dell’Atp di. Delparte bene conquistando il break in apertura di primo set, ma perde tutti e sei i game successivi perdendo tre volte il turno di battuta. Nel secondo parziale sono stati decisivi i due break finali conquistati da. Ancora è incerta la partecipazione del 33enne all’Atp di Rio De Janeiro, ma le sue lacrime a fine partita fanno pensare ad un. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpBuenosAires 2022, #DelPotro torna in campo e si arrende a #Delbonis in due set: vicino il ritiro - Ladal17 : Il ritorno, il match e l'addio. Un mix a caldo con tutto ciò che è stata l'ultima notte di #DelPotro. 'Non ho la… - sportface2016 : #AtpBuenosAires, programma e ordine di gioco di mercoledì #9febbraio con #Sonego - zazoomblog : Tabellone Atp Buenos Aires 2022: al via Sonego e Fognini ritorna Del Potro - #Tabellone #Buenos #Aires #2022: - Ubitennis : ATP Buenos Aires: Verdasco ritrova la vittoria nel circuito maggiore -