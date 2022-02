Ascolti Tv Analisi 8 febbraio: Lea batte l’Inter, ma il fenomeno è il curling. Oro con 3 milioni su Rai2 ed Eurosport, al top in Trentino, ma anche in Molise (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ascolti al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 5,8 milioni e 25,1%. I Soliti Ignoti a 5,363 milioni e 21,3%; Lea, primo episodio, a 5,126 milioni e 21,04%. Sfida equilibrata, dopo tante vittorie consecutive e facili della Rai, martedì 8 febbraio. Su Rai1 ha esordito un’altra fiction, Lea, ma stavolta Canale 5 ha risposto con i quarti di finale della Coppa Italia. I tre talk politici – su La7 Giovanni Floris, su Rete4 Mario Giordano e su Rai 3 Bianca Berlinguer – sono tornati a potere sviluppare tutto il proprio potenziale. O quasi (c’era il calcio in chiaro). Mentre hanno completato la griglia la comicità di Enrico Brignano su Rai2 e il film cult Il principe cerca moglie su Italia1. In prima serata Sull’ammiraglia pubblica la novità Lea – Un nuovo giorno, con Anna Valle protagonista alla ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 9 febbraio 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 5,8e 25,1%. I Soliti Ignoti a 5,363e 21,3%; Lea, primo episodio, a 5,126e 21,04%. Sfida equilibrata, dopo tante vittorie consecutive e facili della Rai, martedì 8. Su Rai1 ha esordito un’altra fiction, Lea, ma stavolta Canale 5 ha risposto con i quarti di finale della Coppa Italia. I tre talk politici – su La7 Giovanni Floris, su Rete4 Mario Giordano e su Rai 3 Bianca Berlinguer – sono tornati a potere sviluppare tutto il proprio potenziale. O quasi (c’era il calcio in chiaro). Mentre hanno completato la griglia la comicità di Enrico Brignano sue il film cult Il principe cerca moglie su Italia1. In prima serata Sull’ammiraglia pubblica la novità Lea – Un nuovo giorno, con Anna Valle protagonista alla ...

