Anticipazioni Uomini e Donne del 9/02/22: colpo di scena nel trono di Matteo Ranieri (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi è stata registrata un’altra puntata di Uomini e Donne, lo storico dating-show di Maria de Filippi in onda su Canale 5. A fornirci le Anticipazioni di quello che vedremo nelle prossime puntate del trono Classico e del trono Over, i colleghi di UominieDonneClassicoeOver, attraverso la loro pagina Instagram: Anticipazioni del trono di Matteo Ranieri: non si sono presentate in studio né Denise né Federica. Appena saputo ciò, anche Matteo Ranieri esce dallo studio e decide di non rientrare più per tutto il corso della registrazione. Maria ha detto a Matteo se vuole capire che delle due gli piace, oppure se far scendere nuove ragazze per lui in studio. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi è stata registrata un’altra puntata di, lo storico dating-show di Maria de Filippi in onda su Canale 5. A fornirci ledi quello che vedremo nelle prossime puntate delClassico e delOver, i colleghi diClassicoeOver, attraverso la loro pagina Instagram:deldi: non si sono presentate in studio né Denise né Federica. Appena saputo ciò, ancheesce dallo studio e decide di non rientrare più per tutto il corso della registrazione. Maria ha detto ase vuole capire che delle due gli piace, oppure se far scendere nuove ragazze per lui in studio. ...

Advertising

IsaeChia : Anticipazioni #UominieDonne del 9/02/22: colpo di scena nel trono di Matteo Ranieri - MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne, Denise e Federica non si presentano in studio #uominiedonne #matteoranieri… - zazoomblog : Uomini e Donne bacio inaspettato per il tronista: tutte le anticipazioni - #Uomini #Donne #bacio #inaspettato - DonnaGlamour : Anticipazioni Uomini e Donne puntata 9 febbraio: Matteo bacia Denise - ParliamoDiNews : Anticipazioni Uomini e donne: Gemma se la prende con Tina? Ecco perché #anticipazioni #uomini #donne #gemma #prende… -