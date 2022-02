Agenas, cala la pressione sugli ospedali in 12 Regioni: meno posti letto occupati anche in terapia intensiva – I dati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Migliorano ancora i dati sulla pressione ospedaliera nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo report dell’agenzia Agenas a livello nazionale l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica è scesa di un punto rispetto ieri, portandosi al 28%, così come quella nelle terapie intensiva, oggi al 14%. Un calo registrato in 12 Regioni: Emilia Romagna (al 25%), Friuli Venezia Giulia (36%), Lazio (32%), Liguria (37%), Marche (31%), Molise (24%), PA Bolzano (27%), Piemonte (28%), Puglia (25%), Sicilia (36%), Toscana (25%), Umbria (-3% scende a 30%). Il dato però peggiora in tre Regioni, tra cui Abruzzo (38%), Trento (31%) e Sardegna che in un giorno vede crescere di tre punti percentuali l’occupazione dei posti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Migliorano ancora isullaera nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo report dell’agenziaa livello nazionale l’occupazione deidei pazienti Covid in area medica è scesa di un punto rispetto ieri, portandosi al 28%, così come quella nelle terapie, oggi al 14%. Un calo registrato in 12: Emilia Romagna (al 25%), Friuli Venezia Giulia (36%), Lazio (32%), Liguria (37%), Marche (31%), Molise (24%), PA Bolzano (27%), Piemonte (28%), Puglia (25%), Sicilia (36%), Toscana (25%), Umbria (-3% scende a 30%). Il dato però peggiora in tre, tra cui Abruzzo (38%), Trento (31%) e Sardegna che in un giorno vede crescere di tre punti percentuali l’occupazione dei...

