West Ham, Zouma contestato dopo i maltrattamenti al gatto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non è stato sospeso dal suo club, ma è stato duramente contestato dai tifosi. Kurt Zouma, difensore francese e del West Ham, è stato duramente attaccato dai tifosi di casa durante il match contro il Watford in Premier League dopo i video che lo vedevano protagonista mentre maltrattava un gatto. Fischi ad ogni tocco di palla e cori offensivi all'indirizzo del nazionale francese che è finito al centro di un caso di maltrattamento ad animali. E i tifosi non hanno dimenticato. SportFace.

