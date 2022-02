VIDEO Sci di fondo | Federico Pellegrino argento alle Olimpiadi! Che volata con Klaebo nella sprint

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022)ha da poco aggiunto un’altra medaglia d’alla sua collezione di successi. In questo caso è la sua seconda a livello olimpico dopo quella già conquistata a PyeongChang 2018, allora in tecnica classica rispetto alla libera, la sua specialità, di quest’occasione. Una serie di gare, quella del poliziotto di Nus, di grandissimo livello: il quarto di finale ben controllato, la semifinale vissuta letteralmente col cuore in gola, la finale in cui è stata vicinissima la possibilità di arrivare addirittura a battere Johannes Hoesflot, il re assoluto della specialità.chiama! Johannesimbattibile, ancora oroa Pechino ...