Vaccini, Iss: "I test sierologici non sono indicativi" (Di martedì 8 febbraio 2022) Il risultato positivo di un test sierologico per il Sars - Cov - 2 puo' fornire la prova di un'avvenuta infezione o vaccinazione, ma "non esiste, ad oggi, un livello di anticorpi, misurato secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Il risultato positivo di unsierologico per il Sars - Cov - 2 puo' fornire la prova di un'avvenuta infezione o vaccinazione, ma "non esiste, ad oggi, un livello di anticorpi, misurato secondo ...

