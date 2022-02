Test Portimao, Petrucci: "Primo approccio buono, i veri test saranno in America" - News (Di martedì 8 febbraio 2022) Archiviata l'esperienza di inizio gennaio alla Dakar in Arabia Saudita, Danilo Petrucci è tornato sull'asfalto iniziando la propria preparazione in vista dell'esordio nel MotoAmerica , che avverrà in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 8 febbraio 2022) Archiviata l'esperienza di inizio gennaio alla Dakar in Arabia Saudita, Daniloè tornato sull'asfalto iniziando la propria preparazione in vista dell'esordio nel Moto, che avverrà in ...

Advertising

infoitsport : SBK, Test Portimao, Rinaldi: “Ci siamo tenuti qualcosa in tasca” - infoitsport : SBK 2022. DopoGP: i test di Portimao IN DIRETTA ALLE 18:30 - Superbike - Motorsport_IT : #WorldSBK | #Ducati: i test di Portimao mostrano un enorme potenziale #PortimaoTest | #WSBK - MotorcycleSp : Kawasaki è stata in Portogallo, Portimão, martedì e mercoledì per un'altra batteria di test da conta... - motosprint : #WorldSBK #TestPortimao ???'Oggi è stata una giornata più impegnativa di ieri perchè abbiamo provato un po' di cose,… -