Tentato omicidio ai Castelli Romani: in manette 3 uomini (Di martedì 8 febbraio 2022) Avevano sparato 6 colpi di arma da fuoco con una pistola detenuta illegalmente. L'altezza era tale da poter colpire un uomo, anche se, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, nonostante il luogo fosse il parcheggio di un noto ristorante a Castel Gandolfo. Sono stati così arrestati 3 uomini Romani, di età compresa tra i 25 e i 41 anni. Il fatto era avvenuto il 15 agosto scorso. su Il Corriere della Città.

