Tempesta d'amore, anticipazioni 8 febbraio: i sospetti di Christoph (Di martedì 8 febbraio 2022) A Tempesta d'amore continueranno a tenere banco i sospetti di Christoph Saalfeld sul conto del suo rivale Lars Sternberg. L'albergatore, infatti, si è reso conto che tra lui e Selina c'è qualcosa e, nonostante la compagna non faccia altro che rassicurarlo, sarà sempre più sospettoso e guardingo nei confronti dell'uomo. A tal proposito, Christoph deciderà di indagare sul barista e analizzerà con cura le referenze che ha presentato in hotel per ottenere il lavoro. Il Saalfeld, stando alle anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, martedì 8 febbraio, scoprirà con molta facilità che la documentazione di Lars è falsa e vorrà vederci chiaro. Intanto, Selina sarà oppressa dai sensi di colpa per le menzogne che sta raccontando al fidanzato sulla natura del suo ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) Ad'continueranno a tenere banco idiSaalfeld sul conto del suo rivale Lars Sternberg. L'albergatore, infatti, si è reso conto che tra lui e Selina c'è qualcosa e, nonostante la compagna non faccia altro che rassicurarlo, sarà sempre più sospettoso e guardingo nei confronti dell'uomo. A tal proposito,deciderà di indagare sul barista e analizzerà con cura le referenze che ha presentato in hotel per ottenere il lavoro. Il Saalfeld, stando alledella soap opera tedesca di oggi, martedì 8, scoprirà con molta facilità che la documentazione di Lars è falsa e vorrà vederci chiaro. Intanto, Selina sarà oppressa dai sensi di colpa per le menzogne che sta raccontando al fidanzato sulla natura del suo ...

