Sondaggi Ipsos: Fdi si prende il secondo posto, Pd sempre primo e in crescita (Di martedì 8 febbraio 2022) Un terzo degli italiani afferma di non essere soddisfatto della rielezione di Mattarella al Quirinale, accolta invece con favore dal 52% della popolazione. A ingrossare le fila degli insoddisfatti ci sono gli elettori di Fratelli d’Italia (63% di giudizi negativi). È quanto emerge dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il dibattito politico e mediatico relativo all’elezione del presidente della Repubblica è stato seguito con interesse dal 53% degli intervistati e trasversalmente dalla maggioranza dei diversi elettorati dei partiti. Le intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Ipsos danno il Pd in ascesa al 20,8%. Fratelli d’Italia conquista il secondo posto attestandosi al 19,3%. Crolla la Lega che passa dal 19,7% pre elezioni quirinalizie ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 8 febbraio 2022) Un terzo degli italiani afferma di non essere soddisfatto della rielezione di Mattarella al Quirinale, accolta invece con favore dal 52% della popolazione. A ingrossare le fila degli insoddisfatti ci sono gli elettori di Fratelli d’Italia (63% di giudizi negativi). È quanto emerge dairealizzati daper il Corriere della Sera. Il dibattito politico e mediatico relativo all’elezione del presidente della Repubblica è stato seguito con interesse dal 53% degli intervistati e trasversalmente dalla maggioranza dei diversi elettorati dei partiti. Le intenzioni di voto registrate daidanno il Pd in ascesa al 20,8%. Fratelli d’Italia conquista ilattestandosi al 19,3%. Crolla la Lega che passa dal 19,7% pre elezioni quirinalizie ...

