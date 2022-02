Siena Palio | riparte dopo due anni | riunione in prefettura

(Di martedì 8 febbraio 2022)ile si è già messa in moto la macchina organizzativa; oggi pomeriggio, presieduto dal prefetto Maria Forte, si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto L'articolo proviene da Firenze Post.

All'incontro hanno preso parte l'Amministrazione Provinciale, il Sindaco died i vertici ... "Ilè un evento che vede l'entusiastica partecipazione delle Contrade e di tanti turisti" - ha ...... in particolare, il sindaco Filippo Stirati ha incontrato il primo cittadino del Comune di, Luigi de Mossi, per aprire un canale di comunicazione e scambio con la città delstante la ...A Siena, dopo due anni di assenza, l’estate del 2022 sembra segnata dal ritorno del Palio. Si è già messa in moto la macchina organizzativa e per questo oggi pomeriggio, presieduto dal prefetto Maria ...All’incontro hanno preso parte l’Amministrazione Provinciale, il Sindaco di Siena ed i vertici provinciali delle Forze ... Comitato il futuro quadro propedeutico allo svolgimento dei Palii. Nel corso ...