Scienze: i cinesi creano il primo pesce senza spine. (Di martedì 8 febbraio 2022) Ci provano dal 2009 e finalmente sembra ci siano riusciti. I cinesi creano il primo pesce di acqua dolce senza spine. Come avranno fatto? Carpa senza spine – curiosauro.itIl pesce modificato I cinesi ci stupiscono ancora e, grazie a delle ricerche iniziate nel 2009, sono finalmente riusciti a modificare un pesce di acqua dolce, eliminando le spine intramuscolari che lo caratterizzavano. Hanno individuato ed eliminato il gene preposto alla crescita delle spine nelle carpe cruciane o carassi (Carassius carassius). Il progetto è stato condotto da un gruppo di ricerca del Heilongjiang River Fisheries Research Institute sotto la supervisione della Chinese Academy of Fishery ...

