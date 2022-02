Report carceri, le proposte di FdI: più strutture, più agenti e più espatri di detenuti stranieri (video) (Di martedì 8 febbraio 2022) “Quando si parla di carceri si parla spesso di detenuti, meno di polizia penitenziaria, delle condizioni in cui operano”. Lo ha sottolineato il presidente dei deputati FdI Francesco Lollobrigida tra i primi relatori al Convegno sul Report carceri organizzato da Fratelli d’Italia presso la sala Zuccari del Senato. Da parte sua, Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile giustizia del partito, ha sintetizzato così i problemi sul tappeto: “Piano di edilizia carceraria, aumento dell’organico della polizia penitenziaria ed esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane, per chi viene in Italia e delinque. Per quanto concerne la funzione educativa della pena, è sacra, è indiscutibile, ma la vogliamo vera”. LEGGI ANCHE "Report carceri", al via il convegno di Fratelli d'Italia al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022) “Quando si parla disi parla spesso di, meno di polizia penitenziaria, delle condizioni in cui operano”. Lo ha sottolineato il presidente dei deputati FdI Francesco Lollobrigida tra i primi relatori al Convegno sulorganizzato da Fratelli d’Italia presso la sala Zuccari del Senato. Da parte sua, Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile giustizia del partito, ha sintetizzato così i problemi sul tappeto: “Piano di edilizia carceraria, aumento dell’organico della polizia penitenziaria ed esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane, per chi viene in Italia e delinque. Per quanto concerne la funzione educativa della pena, è sacra, è indiscutibile, ma la vogliamo vera”. LEGGI ANCHE "", al via il convegno di Fratelli d'Italia al ...

Ultime Notizie dalla rete : Report carceri Lollobrigida (FdI): "Centrodestra non alternativo alla sinistra non ha senso di esistere" ... Fratelli d'Italia ha chiesto ai suoi alleati di essere chiari su questo" così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida a margine del convegno "Report sulle carceri" al Senato.

Carceri, La Pietra (FdI): "Situazione drammatica. Strutture inadatte e personale oberato" La situazione è drammatica, il carico di lavoro della Polizia penitenziaria è enorme e le strutture non sono adeguate" così il senatore di Fratelli d'Italia Patrizio Giacomo La Pietra a margine del ...

Lollobrigida (FdI): "Centrodestra non alternativo alla sinistra non ha senso di esistere" Non dobbiamo allearci con Pd e M5S, Fratelli d'Italia ha chiesto ai suoi alleati di essere chiari su questo" così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida a margine del convegno "Report ...

